Иван Попйорданов: Преди 13 години на 5 май - Разпети петък загубих сина си Чочо

"На 5 май - преди 13 години (беше Разпети Петък), загубих синът си- Петър Попйорданов - Чочо. Беше от поколението, за което негов приятел и колега беше написал, че " България не търси талант , а го погубва".

Това пише в публикация във Фейсбук Иван Попйорданов, баща на актьора Петър Попйорданов - Чочо.

Смъртта намира актьора в частните Боянски гробища, където отишъл навръх Великден и ден преди Гергьовден, за да посади петунии на гроба на майка си - известната лекарка Катя Попйорданова, починала преди по-малко от месец. Чочо губи равновесие и пада от близо 2 метра върху каменна плоча. Ударът е фатален.