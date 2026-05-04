Една масова командировка в САЩ обърка прогнозите за МВР - кой си тръгва, кой влиза

Ключовото лице от партията на Румен Радев - Иван Демерджиев, озадачен каква е целта за дългия полет на служебния вътрешен министър, негов заместник и главния секретар

НПО от 58 българи, които се трудят като полицаи зад океана, определи гостите от България като "братя" и им даде почетно членство

Масова служебна командировка до САЩ на началници от МВР, които до ден, два ще са бивши, озадачи едно от ключовите лица в партията на Румен Радев “Прогресивна България”.

Иван Демерджиев, когото сочат за вероятния нов вътрешен министър, с изненада отбеляза снимките на служебното ръководство на МВР, полетяло вкупом към далечната дестинация.

Проблемите в МВР са много. Леко съм озадачен, че ръководният състав на министерството - министър и главен секретар, отиде на посещение в САЩ, защото тези проблеми са на дневен ред. Хората очакват от МВР сериозна работа и сериозни разследвания. Те искат да видят справедливост, отбеляза Демерджиев в неделя пред Би Ти Ви, докато Емил Дечев, шефката на кабинета му Ивелина Дундакова, зам.-министърът Иван Анчев и главният секретар Георги Кандев позираха на фотоси от срещите си зад океана.

Демерджиев не разбира какво налага посещението в конкретния момент. Критикува служебните началници на МВР, че не обявили къде отиват, защо и какви проблеми ще решават.

Коментарите за изявлението на Демерджиев варираха между това дали то е официална критика към “изборния любимец” Кандев откъм победителя в изборите и намаляване шансовете на главния секретар да продължи кариерата си в редовно правителство. Други пък приеха градивната критика на Демерджиев като лична позиция и намаляване на неговите шансове да поеме МВР.

Очаква се делегацията да се върне на 5 май вечерта с полет от Вашингтон, което означава, че министърът Емил Дечев ще празнува рождения си ден в самолета, но и че ще е в България, за да предаде караула на редовния министър. Иван Демерджиев

Посещението на служебния екип на МВР в САЩ беше обявено на 1 май, а в неделя публикуваха и снимки от среща в Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и в Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ и други агенции.

Не става ясно от коя институция е поканата, но поне двама членове на делегацията имат добри контакти в САЩ. Делегацията е имала среща и с неправителствената Българо-американска полицейска асоциация. Тя е основана от служебния зам.-министър Иван Анчев, когато е бил консул в Чикаго. Има 58 членове - полицаи от български произход, които служат в САЩ и Канада.

Кандев беше полицейски аташе в Сърбия и Черна гора, а преди да заеме поста главен секретар, получи поздравления точно от Българо-американската полицейска асоциация, която публикува снимка. От нея се разбира, че детективът от Чикаго Марио Вълков връчва на Кандев почетен знак във Вашингтон през 2023 г. Тогава Кандев е бил директор на ОДМВР в Благоевград, а министър на вътрешните работи по това време е Иван Демерджиев.

Зам.-министърът на МВР Иван Анчев пък е бил генерален консул в Чикаго, назначен през 2016 г. Той също има инициативи с Българо-американската полицейска асоциация, чието седалище е в същия щат.

При назначаването си Анчев беше критикуван от бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов, че е човек на Цветан Цветанов. Бившият втори в ГЕРБ също е известен с контактите си в САЩ.

При посещението си зад океана министър Емил Дечев и главният секретар Георги Кандев станаха първите почетни членове на тази асоциация от 58 българи, които работят като полицаи в Америка. “Приветстваме ви като братя. Вече сте част от нашето семейство”, написаха от организацията. Председателят ѝ Давид Иванов беше в България на 20 април, ден след изборите. Тогава той връчи тениски на полицейката асоциация на Кандев и Дечев за добрата организация на вота. Дали тогава ги е поканил, или е било съвпадение, засега не е ясно.

Факт е, че Дечев, Кандев и останалите от делегацията са имали срещи и с висши представители на официални институции.

Коментирали са доброто сътрудничество, противодействието на тероризма, граничната сигурност, миграцията, както и напредъка на България да стане част от Програмата за безвизово пътуване на САЩ.

Дечев и американските институции обсъждали и бъдещи съвместни обучения.

