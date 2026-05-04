16-годишен е намушкал с нож свой връстник в Търново

Дима Максимова

[email protected]

552
Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

По първоначални данни момчето е с прободна рана в ръката, но е загубило много кръв

16-годишно момче е намушкало с нож свой връстник в търновския квартал " Бузлуджа". По първоначална информация пострадалият е с тежка кръвозагуба, след като е бил прободен в областта на ръката. Откаран е в спешното, където лекарите се опитват да го стабилизират. Сигналът за инцидента е подаден в 19.15 ч., казаха от полицията.

Нападателят е установен, откаран е в полицейското управление, където ще дава обяснения, на този етап не е ясно дали ще бъде задържан под стража.

Случката се разиграла в района на фермерския пазар в центъра на квартала. Първоначално двамата тийнейджъри са имали някакво спречкване и след това се срещнали да се изяснят, но конфликтът е ескалирал, коментират очевидци.

 

 

