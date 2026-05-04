Условна вместо 5 г. затвор поиска адвокатът на Илиян, оставил 2 трупа на пътя Пловдив-Карлово

Условна присъда вместо 5 г. лишаване от свобода при първоначален строг режим поиска адвокатът на 20-годишният Илиян Иванов, признат за виновен за катастрофата на пътя Пловдив-Карлово, в която загина семейството на Сабахатин и Нефиде Джелил. Защитникът Делчо Джубелиев за пореден път, този път пред Апелативния съд в Града на тепетата, изтъкна, че за клиента му няма отегчаващи вината обстоятелства, а само смекчаващи такива, а и неговата непълнолетна годеница Христина Захариева му дръпнала или бутнала волана, като така се стигнало до удара в автомобила, движещ се в насрещното. Съставът, председателстван от шефката на Апелативния съд Миглена Тянкова, изслуша страните и обяви, че ще се произнесе по жалбите в законовия срок.

Илиян получи 5-годишната си присъда на 9 януари - година след фаталния инцидент. На 4 януари м.г. младежът пътувал към Пловдив, а в колата с него били годеницата му и трима приятели. В района на Граф Игнатиево БМВ-то му навлезе в насрещното и се удари челно във фолксваген. Пътуващите във втория автомобил съпрузи от Кърджалийско загинаха на място. Всички от колата на Иванов пък бяха в болница.

В хода на съдебното производство на първа инстанция Илиян и свидетелите твърдяха, че той и Христина се карали и тя повлияла на движението на БМВ-то. Майката на младежа пък видяла чат, в който момичето пишело на сестра си: "Да не съм луда да си призная такова нещо", за ситуацията с волана. Катастрофата, за която е обвинен младежът. Снимка: Фейсбук/Катастрофи и Нарушения в България

"Съболезнования на близките. Съжалявам за случилото се. Просто не очаквах, че ще ми бъде избутан воланът от Христина и просто нямах никакво време за реакция, за да предотвратя тази катастрофа. Бих искал да ви помоля за справедлива присъда", каза в началото на днешното заседание Илиян.

Прокурор Стефани Черешарова настоя апелативните магистрати да увеличат наказанието на младежа и да отменят оправдателната част на присъдата му, тъй като първата инстанция прие, че не се касае за особено тежък случай. Обвинителката поиска книжката на Иванов също да бъде отнета за повече време, тъй като сега той е лишен от право да управлява за 5 г.

Прокурор Черешарова добави, че Илиян е имал 3 варианта да избегне конфликта с годеницата си. "Да приеме предложението на един от пътниците и да му отстъпи управлението, да спре и да се разберат или да премести нея на задната седалка, за да не му пречи. Той обаче не е направил нито едно от тези неща", каза тя. Посочи още, че Окръжният съд е приел наличие на отегчаващи вината обстоятелства, а е определил присъда в минимален размер.

Адвокат Джубелиев обаче се възпротиви и изтъкна, че въпросните факти са съставомерни признаци на престъплението, в което е обвинен Илиян Иванов, и няма как да се приемат за отегчаващи вината обстоятелства. По думите му първата инстанция е посочила достатъчно мотиви защо случаят не е особено тежък. И посочи, че в съдебната практика всяко въздействие върху механизмите е управление на автомобила.

"Щом е така, защо тя не е привлечена към наказателна отговорност? Тя се намесва. Съдът необосновано и недоказано приема, че той е пуснал волана. И мълчи по въздействието от страна на Захариева", каза защитникът. Делчо Джубелиев беше категоричен, че именно действията на Христина са били причина за навлизането в насрещното и съответно - за катастрофата. Той отново посочи, че Илиян Иванов беше склонен да признае вина, ако прокуратурата беше споменала в обвинението това въздействие върху волана. За другите му нарушения зад волана пък адвокатът заяви, че те са маловажни - младият шофьор е глобяван за неносене на книжка и за изгоряла крушка.

Майката на подсъдимия пък помоли съда да вземе "правилното решение", като каза, че синът ѝ не е престъпник, нито опитва да прехвърли цялата вина на Христина. В последните си думи Илиян пак се извини за случилото се и помоли за справедлива присъда.