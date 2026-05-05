Двама остават в реанимация след атаката с нож във Варна

Двама от наръганите с нож от пияна латвийка във Варна са в реанимация след операция на тежки рани в областта на гърдите, другите двама са извън опасност на живота с по-леки наранявания, съобщи NOVA.

47-годишната жена се намира във 2 РПУ на Варна, след направени тестове в кръвта и са установени над два промила алкохол. Все още не са известни мотивите за нападението.

Инцидентът се случи в понеделник около 13:47 ч в района на супермаркет на варненската улица "Подвис". Органите на реда веднага залавят 47-годишата латвийска гражданка, въпреки това тя успява да наръга 4 души, двама от които в гърдите. По случая е образувано досъдебно производство.