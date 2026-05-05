Нова лаборатория към МВР в Плевен ще ускорява изследванията за наркотици

Заработи новата химично-технологинна лаборатория към МВР в Плевен, чиято цел е да направи по-бързи изследванията за наркотици в кръвните и други биологични проби.

Оборудвана е с газанализатор с масспектрален детектор и роботизирана установка за твърдофазна реакция с чиято помощ се извършва подготовката за изследванията.

С тези инструменти учените се надяват да направят излизането на резултатите в максимално най-кратък срок. Идеята на този тип лаборатория е да свие времевия диапазон, за да не чакат с месеци хората излизането на техните резултати и да могат да продължат нормално живота си.

Имайки предвид последното поколение техника, която е въведена, качеството на изследванията и тяхната достоверност ще бъдат изключително големи. За сега лабораторията ще изследва проби само от Плевен. В нея ще работи екип от двама специалисти химици. Предвидено е изграждане на на още три подобни съоръжения в Пловдив, Бургас и във Варна.