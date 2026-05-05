Общо 48 пожара са потушени през денонощието, загинал е един човек

Общо 48 пожара са потушени през изминалото денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч тази сутрин.

Вчера в 6,51 ч в Оперативния център при РДПБЗН – Перник е получен сигнал за пожар в апартамент в града. Загинал е мъж на 58 години. Причината за огъня е неправилно използване на печка на твърдо гориво.

Противопожарните екипи са реагирали на 81 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които пет – в жилищни сгради, четири – в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 33 пожара, от които четири – в сухи треви, горска постеля и храсти, 22 – в отпадъци, пет – в готварски уреди и комини.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции, от които четири – при катастрофи в транспортни средства, 26 – като техническа помощ в съдействие на различни структури, ведомства и на граждани.

Регистрирани са също две лъжливи повиквания.