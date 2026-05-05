Кола се блъсна в дърво и се обърна в Пловдив тази сутрин, минава се трудно

Автомобил катастрофира тази сутрин на улица "Пере Тошев" в пловдивския квартал "Кючук Париж", като се блъсна в дърво, а след това се обърна странично, съобщават очевидци.

Мнозина се учудват как е станало това, след като паважът е доста разбит и по него се кара максимум с 30 км/час. "Явно водачът или е бил в еуфория, или е употребил алкохол", коментират шофьори.

Инцидентът е станал точно до популярен билярд клуб. Катастрофата затруднява движението. "Минава се трудно", категорични са минувачи.

Причината са инцидента се разследва.