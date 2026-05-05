Поморие посреща днес мощи на свети Георги Победоносец

С литийно шествие Поморие ще посрещне днес, 5 май, мощи на свети Георги Победоносец, съобщиха от Сливенска митрополия.

Светите мощи ще бъдат донесени от архимандрит Игнатий, игумен на манастира „Св. Богородица – Всех скорбящих радост" в Палеохори, по поканата на Сливенския митрополит Арсений и с благословението на митрополита на Йерисо, Света гора и Ардамерио Теоклит, предава БТА.

Светинята ще бъде изложена първо в Поморие по повод празника на града и на манастира „Св. Георги Победоносец". Тя ще остане за поклонение в манастира до 7 май.

Мощите ще бъдат пренесени и в Сливен, където ще бъдат изложени в катедралния храм „Св. Димитрий Солунски" в дните между 7 и 9 май. В рамките на обиколката си в епархията мощите ще бъдат на разположение за поклонение и в Ямбол на 9 май.

На 10 май светинята ще пристигне в Бургас в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий", където ще остане за поклонение и на следващия ден.