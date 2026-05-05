Николай Найденов: 569 млн. за свлачища са били осигурени от 2019 г., не е ясно къде са отишли част от парите

Николай Найденов СНИМКА: Пресцентър на МРРБ

569 млн. лева са били осигурени за укрепване на републиканската пътна мрежа и превенция на свлачищата в страната още през 2019 г. Част са раздадени авансово, но къде са те към този момент полицията и прокуратурата трябва да кажат. Това заяви по Нова тв служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

"Това, което се случи край Смолян е трагедия, защото хората от града нямат връзка с Пампорово. Свлачището там не е било регистрирано", каза министърът.

Ремонтът на основния път ще отнеме между 6 месеца и 2 години. Министърът обясни, че няма възможност да каже дали може да се ремонтира обходния черен път през планината. Като основни трудности той посочи терена и факта, че територията през, която преминава не е държавна собственост.

"Дори и да се направи път там, той ще бъде тесен и най-вероятно еднолентов", отбеляза Найденов.

По отношение на раздадените пари за превенция на свлачища, министър Найденов обясни, че фирмите, които са ги получили, не могат да започнат работа, защото нямат нужната документация.

