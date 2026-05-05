При катастрофи в страната за денонощие е загинал един човек, 22-ма са ранени

При катастрофи в страната през изминалото денонощие е загинал един човек, а 22-ма са ранени, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките произшествия за изминалите 24 часа са 22.

В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са четирима души.

От началото на месеца са станали 65 тежки пътни произшествия с осмина загинали и 85-ма ранени. От началото на годината има 1774 катастрофи със 135-ма загинали и 2218 ранени. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. (120) се отчитат с 15 повече загинали участници в движението по пътищата.