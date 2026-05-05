Васил Терзиев: Очаквам да не бъде наказван града по политически причини

"Очаквам да не бъде наказван града по политически причини", това каза кметът на София Васил Терзиев пред БНТ.

Той благодари на служебното правителство, което по думите му е подходило партньорски и много от плащанията по ПВУ са получени от общините.

"Ние получихме близо 15 млн. евро. Нужно е добро партньорство между институциите. Аз винаги съм подхождал еднакво към централната власт - отивам да защитавам интереса на милион и половина софиянци", обясни Терзиев.

"Основната част за организацията на Giro d'Italia е поета от държавата, Столична община е поела частта, която касае инфраструктурата и организирането на отделните мероприятия. Ефектът за туризма е огромен и това нещо се отразява много добре на икономиката на един град", каза още Терзиев

Той посъветва гражданите да следят Waze и Google Maps, където ще има информация за улиците, които са затворени и ще могат да си планират времето.

"Велоалеите са изключително важна за нас тема, много пъти сме говорили за развитието на алтернативното придвижване", обясни кметът.

По думите му паркирането в София е дългосрочен проблем и няма как да бъде решен, когато има над 1 млн. коли. "За паркингите се работи, идентифицирани са терени и сега се работи по финансовата рамка", увери той.

"Това че нямаме криза с боклука, не значи, че съм доволен от сметосъбирането. Ще спестим няколко милиона на софиянци, ще вдигнем качеството на услугата и се надявам да живеем в по-чист град", каза Терзиев.