Български шофьор на камион остава в затвора за тра...

Васил Терзиев: Очаквам да не бъде наказван града по политически причини

Васил Терзиев Снимка: Столична община

"Очаквам да не бъде наказван града по политически причини", това каза кметът на София Васил Терзиев пред БНТ.

Той благодари на служебното правителство, което по думите му е подходило партньорски и много от плащанията по ПВУ са получени от общините. 

"Ние получихме близо 15 млн. евро. Нужно е добро партньорство между институциите. Аз винаги съм подхождал еднакво към централната власт - отивам да защитавам интереса на милион и половина софиянци", обясни Терзиев. 

"Основната част за организацията на Giro d'Italia е поета от държавата, Столична община е поела частта, която касае инфраструктурата и организирането на отделните мероприятия. Ефектът за туризма е огромен и това нещо се отразява много добре на икономиката на един град", каза още Терзиев

Той посъветва гражданите да следят Waze и Google Maps, където ще има информация за улиците, които са затворени и ще могат да си планират времето. 

"Велоалеите са изключително важна за нас тема, много пъти сме говорили за развитието на алтернативното придвижване", обясни кметът. 

По думите му паркирането в София е дългосрочен проблем и няма как да бъде решен, когато има над 1 млн. коли. "За паркингите се работи, идентифицирани са терени и сега се работи по финансовата рамка", увери той.

"Това че нямаме криза с боклука, не значи, че съм доволен от сметосъбирането. Ще спестим няколко милиона на софиянци, ще вдигнем качеството на услугата и се надявам да живеем в по-чист град", каза Терзиев.

