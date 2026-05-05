Командирът на ВВС: Една ескадрила изтребители не е достатъчна за България

Една ескадрила изтребители не е достатъчна за България, каза командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев по БНТ.

Към момента имаме осем самолета F-16, а по втория договор очакваме още осем, припомни той и даде пример със съседните ни страни. В Турция разполагат с 240 F-16, с 35 Phantom F-4 и очакват „Юрофайтър" – общо 315 самолета. Гърция е по същия начин, само че не „Юрофайтър", а „Рафал" – 242 самолета. В Румъния имат 60 F-16 и очакват 48 F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35 и общо имат около 100 самолета. Сърбия имат повече от нас, посочи ген. Русев.

По отношение на пилотите на изтребителите F-16 Русев обясни, че към момента имаме шестима пилоти в страната и се очаква до ноември да станат 12.

Ако имате 20 изтребители в България, те никога няма да летят и 20-те, коментира още командирът на ВВС, обяснявайки, че има и откази и самолетите се нуждаят от поддръжка.

F-16 не може да обслужваме по начина, по който обслужваме МиГ-29. Тук нещата са по-различни. Сваляме резервната част, пращаме за ремонт, обясни Русев.

„Не знам защо се тиражира в пространството, че МиГ-29 е воденичният камък на врата на Министерството на отбраната. Трябва да кажем, че МиГ-29 в момента ни вади от ситуации", посочи още той и допълни че изтребителят дежури и е евтин за експлоатация, тъй като е усвоен.

„F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първият който ще настоява F-16 да влезе в дежурство", посочи още генерал-майор Николай Русев.