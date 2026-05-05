Плугчиева: Външната политика трябва да се освободи от идеологизация и клишета

Крайно несъстоятелни са твърденията за външната политика на г-н Радев, които се тиражират. Няма да има промяна във външнополотическите приоритети. Но не трябва да си затваряме очите, ЕС не е в добрата си кондиция, няма достатъчно конкурентоспособност. Външната политика трябва да се освободи от идеологизация и клишета.

Това заяви Меглена Плугчиева, съветник по външната политика на президента Илияна Йотова. По Би Ти Ви тя очерта и какви трябва да са първите приоритети на новото правителство. За да има увеличение на доходите и стабилна социална политика, трябва да има работеща икономика. Енергетиката, производството, аграрния сектор трябва да се възстановят.

Първите действия трябва да са насочени към бюджета. Има сериозни въпроси, свързани с приключване на проектите по ПВУ. Трябва да се оптимизират разходите, администрацията е в дисбаланс, общините имат нужда от децентрализация, посъветва Плугчиева.

Прави ми лошо впечатление коментари от рода на "стана много скучно". Имаме нужда от парламентаризъм и се изисква отговорност и реални действия, разкритикува тя.

Плугчиева разказа и за срещата на световните лидери, от която са се върнали с президента Йотова. Форум "Европейска политическа общност" е инициатива на френския президент Макрон, която дава възможност държавите членки на ЕС да имат директен контакт с останалите с цел взаимно подпомагане и присъединяването им към ЕС. Това е много добра възможност за страните от Западните Балкани. Този форум се проведе за пръв път в Армения и се демонстрира започналите добри отношения с Азербайджан. Освен това той се разширява и за първи път участие взе канадския премиер Марк Карни.

Президентът Йотова е взела активно участие в няколко панела, сред които икономическия. Обсъдили се важни за България проекти Коридор №8, свързаността ни с Румъния - Дунав мост 3, по линия на НАТО мостът Силистра - Кълъраш. За Вертикалния газов коридор е имало специален допълнителен форум.