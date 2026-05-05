С тридневен Giro маратон Велико Търново посреща над 2200 участници в Giro D'Italia

Велико Търново посреща Giro D'Italia – една от най-популярните в Европа колоездачни обиколки. На 9 май – събота, Старата столица ще бъде финал на втория етап от надпреварата на най-добрите колоездачи в света. Голямото състезание ще бъде подобаващо отбелязано с тридневен маратон от най-разнообразни събития.

Подгряването за Giro D'Italia започва още на 8 май – петък. Голяма видеостена край паметника на Асеневци ще излъчва в реално време пробега на колоездачите и първия етап от Несебър до Бургас още от 12 ч. В 18 ч на същото място стартира тематично парти с велотренажори и много награди. А в 20 ч в петъчната вечер край Асеневци ще пее Михаела Филева.

В Giro деня на Велико Търново – 9 май, маратонът по улица „Независимост" и пред Общината – там, където ще бъде финалният спринт, започва още в 10,15 ч с музикално дефиле на „Джуниър бенд" веднага след него – голям парад на всички фолклорни ансамбли, състави и формации от града и общината.

В 12 ч на видеостената пред паметника на Асеневци е началото на директното излъчване на втория етап – Бургас-Велико Търново. Забавлението там е гарантирано и с игрите и състезанията на велотренажорите, които ще продължат чак до 20:00ч.

И малки, и големи ще могат да преминат с байкове по трасето на Giro D'Italia във Велико Търново. В 14 ч. е стартът на Giro D'Tsarevets – детската колоездачна обиколка по маршрут от Бейския мост в кв. „Света гора", покрай Царевец и през Стария град, с финал на паметника на Асеневци.

А в 15:00ч. от Асеневци започва велообиколката за любители на TarnovoRuns, която също ще премине по целия маршрут на Giro.

В минутите преди 17:00ч. стотиците колоездачи от Обиколката на Италия ще пристигнат във Велико Търново. Най-бавните от групата се очакват около 17:30ч., а награждаването пред паметника на Апостола Васил Левски започва веднага след това.

В 20:00ч. на Паметника на Асеневци започва голямото парти с Торино и Пашата.

Събитията продължават и на 10 май – неделя. В 11:00ч. в с. Керека е стартът на шосейно и байк състезание, а от 12 до 18 ч край паметника на Асеневци е излъчването на третия етап от Giro D'Italia – Бургас-София, заедно с игрите с велотренажори.

Община Велико Търново кани всички жители и гости на Старата столица на тридневния Giro маратон и апелира към туристическия и ресторантьорския бранш да работи на пълни обороти и да не затваря в 23 ч. Само състезателите и екипите, които идват във Велико Търново, са над 2200, очакват се и десетки хиляди зрители и фенове. Всичко това е отлична възможност за туризма в цялата община.