Елена Йончева говори в ЕП за безпрецедентния натиск върху избирателите по време на кампанията в България

Елена Йончева отново постави въпроса за нарушаването на човешките права и натиска върху избирателите по време на кампанията за парламентарния вот. Това се случи по време на заседанието на Специалната комисия за европейския щит за демокрация в Европейския парламент (ЕП) в Брюксел.

Дискусията, в която участва независимият евродепутат, избран с листата на ДПС, беше посветена на начина, по който се проведоха парламентарните избори в България. В нея се включиха зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов, разследващият журналист Христо Грозев и журналистката Антоанета Николова, която е и директор на неправителствената организация „Инициатива за свободни медии на Балканите“.

Като български евродепутат бих искала да привлека вашето внимание към редица нарушения на основни права по време на изборите в България, каза Елена Йончева пред комисията. Тя изброи погазването на върховенството на закона, презумпцията за невиновност, свободата и сигурността на лицата, правото на личен живот и неприкосновеността на жилището, правото на собственост, правото на защита и достойнство.

Осъществяваха се незаконни задържания и принуда – задържане за 24 часа без достатъчно доказателства, задържане на публично място пред деца, каза още тя. Елена Йончева посочи упражнения натиск чрез подписване на „предупредителни протоколи“ – масови призовки за разпит и подписване на показания под принуда или страх; разпити, основани на анонимни и недоказани твърдения – основани на доклади от „анонимни лица“, по списъци, публикувани в медиите.

Евродепутатът разказа за психологическия натиск и сплашване, когато множество служители на реда отиват да задържат някого пред семейството му.

Цялата информация във връзка с нарушаването на основните права сме предоставили пред Комисията за гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи на Европейския парламент, и евродепутатите са запознати с нея, посочи Елена Йончева. Бих искала да знам какво мислят нашите гости за погазването на основните човешки права. Пак ще кажа – то беше безпрецедентно за демократичната история на България, настоя тя.

Засегнатите от незаконните действия на МВР по време на предизборната кампания вече са предприели стъпки за търсене на правата си по съдебен ред. Става дума за стотици случаи. Информацията за развитието по тях ще бъде предоставена на европейските институции, коментира още Елена Йончева.

Съдържанието на публикацията е в отговорността на съответния член на Европейския парламент. ЕП не носи отговорност за използването й.