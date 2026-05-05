Волен Сидеров неадекватен в центъра на София, минувачи го свестяват с вода, викат линейка

Очевидци: Лежа около час в градинката до Военно министерство, опитвахме на помогнем, но ни отпращаше Линейка е откарала Волен Сидеров вчера следобед след като минувачи са сигнализирали за човек в безпомощно състояние, потвърди проверка на "24 часа". Лидерът на "Атака" е бил забелязан в ранния следобед да лежи на тревата в градинката до Министерството на отбраната - бил неадекватен, лежал на тревата. Наобиколили го минувачи и искали да помогнат, но той ги отпращал със слаби викове. Дали му вода, изправили го, сложили го да седне на пейка и повикали "Спешна помощ" .

На струпалите се очевидци казвал, че нищо му няма, някои затова заподозрели прекомерна употреба на алкохол. Припомняли случки, в които Сидеров в почерпено състояние налита на бой. Този път обаче не бил агресивен, а по-скоро безпомощен. Сайтът newsnow.bg е заснел политика.

Той има канал в ютюб, където често се изказва по политически въпроси. Присъства и в другите социални мрежи. Преди случката е гостувал на подкаст.