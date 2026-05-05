Косачи в Пловдив: Не смогваме, 8 души сме за десетки декари (Снимки, видео)

Някои хора се принуждават да дадат пари, за да им окосят пред терасите

Тревите са огромни, няма смогване.

С тези думи косачи от "Градини и паркове" в Пловдив се появиха още вчера в междублоковите пространства на бул. "Копривщица" и зад улица "Младежка". Растителността на места стигаше до кръста.

"Непрестанните дъждове спомогнаха тя да избуи, а лошото време не позволяваше да работим", обясниха те.

По думите им бригадата наброява едва 8 души, а площта, за която отговаря, се простира от бул. "Свобода" до бул. "Марица–юг".

С ръчни бензинови косачки са трима мъже, а другите с помощта на духалка събират тревите на купчини. Вдига се прах във въздуха и някои домакини побързаха да приберат прането от терасите.

Тъй като тревите са навсякъде, дори и по тротоарите, някои граждани се принуждават да дадат пари, за да им окосят. Други се възмущават на съседите си, че "подкупват" работниците. "Дадох им 5 евро да пият по едно кафе, какво толкова", обясни щедър пловдивчанин.

"Те чакаха ние да си окосим пред балконите, за да се появят", мрънкаха живеещи на бул. "Копривщица".

За едно от големите пространства, което е няколко декара, докараха трактор с косачка, която за отрицателно време се справи.

Тази сутрин същите работници се появиха с търмъци и платнища, за да събират купчините с поувяхната трева и товареха в камион.

"Както виждате, правим каквото можем", казаха те.

От години работниците в "Градини и паркове" намаляват. Причината е ниските заплати, които са малко над минималната. В същото време работата е тежка и много.