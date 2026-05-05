ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Шалке 04" иска да задържи 40-годишен босненец и в...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22787430 www.24chasa.bg

Косачи в Пловдив: Не смогваме, 8 души сме за десетки декари (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

1096
С бензинови косачки работници се появиха в пространствата на бул. "Копривщица". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Някои хора се принуждават да дадат пари, за да им окосят пред терасите

Тревите са огромни, няма смогване.

С тези думи косачи от "Градини и паркове" в Пловдив се появиха още вчера в междублоковите пространства на бул. "Копривщица" и зад улица "Младежка". Растителността на места стигаше до кръста.

"Непрестанните дъждове спомогнаха тя да избуи, а лошото време не позволяваше да работим", обясниха те.

По думите им бригадата наброява едва 8 души, а площта, за която отговаря, се простира от бул. "Свобода" до бул. "Марица–юг".

С ръчни бензинови косачки са трима мъже, а другите с помощта на духалка събират тревите на купчини. Вдига се прах във въздуха и някои домакини побързаха да приберат прането от терасите.

Тъй като тревите са навсякъде, дори и по тротоарите, някои граждани се принуждават да дадат пари, за да им окосят. Други се възмущават на съседите си, че "подкупват" работниците. "Дадох им 5 евро да пият по едно кафе, какво толкова", обясни щедър пловдивчанин. 

"Те чакаха ние да си окосим пред балконите, за да се появят", мрънкаха живеещи на бул. "Копривщица".

За едно от големите пространства, което е няколко декара, докараха трактор с косачка, която за отрицателно време се справи.

Тази сутрин същите работници се появиха с търмъци и платнища, за да събират купчините с поувяхната трева и товареха в камион. 

"Както виждате, правим каквото можем", казаха те.

От години работниците в "Градини и паркове" намаляват. Причината е ниските заплати, които са малко над минималната. В същото време работата е тежка и много.

Тревите бяха огромни, стигаха до балконите на първите етажи.
Тревите бяха огромни, стигаха до балконите на първите етажи. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
На помощ бе повикано тракторче с косачка.
На помощ бе повикано тракторче с косачка. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Тракторчето с косачка за нула време обработи няколко декара с треви.
Тракторчето с косачка за нула време обработи няколко декара с треви. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Тази сутрин работници събират окосените треви.
Тази сутрин работници събират окосените треви. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

С бензинови косачки работници се появиха в пространствата на бул. "Копривщица".
Тревите бяха огромни, стигаха до балконите на първите етажи.
На помощ бе повикано тракторче с косачка.
Тракторчето с косачка за нула време обработи няколко декара с треви.
Тази сутрин работници събират окосените треви.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)