ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Шалке 04" иска да задържи 40-годишен босненец и в...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22787476 www.24chasa.bg

Задържаха за 24 часа 16-годишния, намушкал свой връстник след разпра във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

888
Младеж наръга свой връстник във Велико Търново.

16-годишното момче, което наръга с нож свой връстник след разпра във Велико Търново, е задържан за 24 часа, а по случая се води следствено дело, съобщиха от полицията. Пострадалият младеж е в болница с три прободни рани в областта на ръката.

Вчера около 19,00 ч. в полицейското управление е получен сигнал за намушкан с нож младеж, в района на пазара в кв. «Бузлуджа» в областния град. На адреса незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият е откаран във великотърновската болница, където са извършени необходимите интервенции и той е в стабилно състояние. Извършителят е установен от служители на РУ – В. Търново и отведен за обяснения и изясняване на обстоятелствата по случая. 

Младеж наръга свой връстник във Велико Търново.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)