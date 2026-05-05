Задържаха за 24 часа 16-годишния, намушкал свой връстник след разпра във Велико Търново

16-годишното момче, което наръга с нож свой връстник след разпра във Велико Търново, е задържан за 24 часа, а по случая се води следствено дело, съобщиха от полицията. Пострадалият младеж е в болница с три прободни рани в областта на ръката.

Вчера около 19,00 ч. в полицейското управление е получен сигнал за намушкан с нож младеж, в района на пазара в кв. «Бузлуджа» в областния град. На адреса незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият е откаран във великотърновската болница, където са извършени необходимите интервенции и той е в стабилно състояние. Извършителят е установен от служители на РУ – В. Търново и отведен за обяснения и изясняване на обстоятелствата по случая.