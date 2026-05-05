Лекарите се борят за живота на жената, наръгана от литовка във Варна

Надежда Алексиева

Двамата ранени след нападение с нож във Варна - 50-годишен мъж и 80-годишна жена, са настанени в МБАЛ "Света Анна" и се лекуват от нанесените травми.
Жената е в медикаментозна кома в реанимацията на здравното заведение, с опасност за живота, каза д-р Валентин Власаков, ръководител на отделението.

Ножът на нападателката е стигнал от гръдния кош до черния дроб, като е нарушил целостта му, има и разрязани ребра. Медикът заяви, че ножът е бил много голям, за да се стигне до такива поражения.

Мъжът е в стабилно състояние след операция в отделение по гръдна хирургия, прободен е белият му дроб.

Вчера около 14ч. жена от Литва, без причина нападна с нож четирима души. По-късно се оказа, че тя е била под въздействието на алкохоло - 2 промила, установени в кръвта ѝ.

