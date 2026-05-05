Жена изгуби над 18 000 евро, доверявайки се на платформа за бързо забогатяване

Жена на 73 години е съобщила вчера в РУ – Дупница, че е станала жертва на измама, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Тя попаднала на реклама в интернет за бързо забогатяване. Жената трябвало да инвестира в различни фондове, а след като изтеглила приложението, превела сумата от 18 115 евро. По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата, казаха от полицията, съобщава БТА.

В средата на март жител на Дупница подаде сигнал, че е загубил 9000 евро за около две години, инвестирайки ги в онлайн платформи.