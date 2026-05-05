От 11 май до 20 юни метростанциите "Театрална" и "Хаджи Димитър" няма да работят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В периода от 11 май до 20 юни движението по линия 3 на метрото ще се осъществява в участъка от метростанция „Горна баня" до метростанция „Орлов мост".

Временно няма да работят станциите „Театрална" и „Хаджи Димитър". Причината за ограничението са планирани 40-дневни строително-монтажни дейности в района на шахта за отклонение на линия 3 към кварталите „Слатина" и „Младост". Това съобщиха от "Метрополитен".

За посочения период ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между метростанциите „Орлов мост" и „Хаджи Димитър". Допълнителна информация за заместващ транспорт ще бъде публикувана от Центъра за градска мобилност.

На 10 май (неделя) влаковете по всички линии на метрото пък ще се движат по делнично разписание, за да се осигури по-добро обслужване на пътниците във връзка с провеждането на колоездачната надпревара „Джиро д'Италия".