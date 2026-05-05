Румен Радев не дойде на "Дондуков" 2 за срещата с Илияна Йотова (Видео)

Започна консултацията на президентът Илияна Йотова с представители на парламентарната група на "Прогресивна България". За срещата на "Дондуков" 2 дойдоха шефът на ПГ Петър Витанов, Гълъб Донев, волейболистът Владимир Николов и Антон Кутев. Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев обаче не дойде за разговора с Йотова, която бе негов вицепрезидент по време на мандатите му като президент. Така той ще се завърне в президентството около 100 дни, след като го напусна, за да вземе папката с мандата за правителство.

Държавният глава отново промени протокола, като посрещна представителите на ПБ още преди да влязат в залата, където се провеждат консултациите.

Още през уикенда и Петър Витанов, и Антон Кутев намекнаха, че ново правителство с премиер Румен Радев може да има още този петък, 8 май.

"Поздравявам ви с големия успех, който постигнахте на изборите. Пожелавам ви на добър час. Знам, че няма да ви е леко, но се надявам на нов начин на работа на институциите. В следващите месеци трябва да защитите резултата, който постигнахте. Важно ще бъде вашето отношение към опозицията. След този резултат, държавата ни е в една нова политическа ситуация. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство и сигурност във всички аспекти на това понятие: от социална сигурност до сигурност във външната политика, в отбраната и за всеки гражданин. Политическата ситуация е нова, защото от вас ще зависи всичко оттук нататък, но едновременно с това, като политическа сила, която за пръв път от повече от 2 десетилетия, печелите абсолютно мнозинство. Хората ще разпознават категорично кой носи отговорността за това. Затова казвам, че ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите", заяви в началото на срещата президентът Йотова.

"Тази политическа ситуация говори още нещо: обикновено на консултациите говорим за бъдещото управление - как ще бъде съставено правителството, как ще се правят коалиции. Този път имате всичко в ръцете си, може да направите самостоятелно правителство - това зависи от вас. Припомням, че вече втори период живеем и работим с удължен бюджет. Много е трудно за икономиката на страната, за всеки гражданин. Служебното правителство се справи донякъде, но по моя оценка - недостатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната, които буквално изнемогват от покачването на цените и дисбалансите между цени и доходи", каза още тя. И запита членовете на ПБ как ще процедират с бюджета - дали ще има изцяло нов, ще се продължи с внесения в последното НС, ще предложат ли промени, как ще работят със социалните партньори.

Като втора задача, след бюджета, Йотова начерта различният начин на управление - взаимодействие не само с институциите, а с всички партньори в страната и гражданите, за повече прозрачност в управлението и правила.

"И не на последно място - как ще бъдат регулирани отношенията на страната ни във външната политика, какви са приоритетите там в следващите месеци и какво ще направите, за да може България да има наистина силен глас сред европейските партньори, което наистина отдавна не си беше случвало", допълни държавният глава.

"За нас е истинска чест и сме тук не само в отговор на конституционните ни задължения, а и най-вече в изпълнение на мандата, даден ни от българските избиратели. Затова заставаме пред вас, и ви казвам едно: ще бъдем наистина експедитивни. По-голямата част от нещата бяха казани и по време на кампанията. Това, което можем да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на онези предизвикателства, поради които гражданите ни дадоха толкова много власт, за да решим. Това от една страна са рязкото обедняване, галопиращата инфлация. Затова, когато говорим за приоритети на първо време планираме редица законодателни дейности, които да ги спрат. От друга страна, търсенето на сигурност, което споменахте, е и търсене на справедливост във всичките й форми - икономическа, социална, правосъдна. Затова акцент на НС и бъдещия МС ще бъдат каскада от закони, които да възстановят тази справедливост. Съзнаваме и скритите подводни камъни, които има, въпреки че не сме напълно наясно с тях, както и катастрофалното положение с публичните финанси. Ще изискваме детайлна информация, когато встъпим и служебното правителство сдаде поста си. Потенциалният бюджетен дефицит е огромен проблем, ние вече видяхме и съгласно Евростат, че отдавна сме надхвърлили Маастрихстките критерии, с голямо съжаление, и ни предстоят тежки месеци", каза Петър Витанов.

"Искам да успокоя всички критици, които очакват радикален, краен завой: нищо подобно. 9 години президентът Румен Радев има много ясни позиции, до които се доближават вече почти всички европейски лидери", допълни той.

"Не бих навлизал в дълбочина за финансовото състояние на публичните финанси и бюджета, защото не съм запознат с официалните отчети, които се изготвят от Министерството на финасите. Бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април вече е 1,4% от БВП. Това повишение на дефицита се дължи основно на няколко групи разходи, но преди всичко тези за персонал, за пенсии и социалноосигурителните плащания, което говори че структурата на разходната част на бюджета на държавата не е добре структурирана, което ще доведе до редица нега

По-късно днес Йотова ще се срещне с представители и на останалите 5 парламентарни групи: ГЕРБ-СДС, ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане".

