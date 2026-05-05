Обвиниха ало измамник, ужилил мъж с 11 700 евро

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж за телефонна измама, свързана с искана сума за лечение на болен роднина.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1.05.2026 г. неустановено лице в телефонен разговор е въвело в заблуждение А.Т., че се обажда от столична болница, където снаха му е настанена и има нужда от спешна операция на крака. На същата дата около 13,32 часа до служебния вход на болница УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" в съучастие с неустановено лице по делото, обвиняемият И.И. с цел да набави за себе си и другиго имотна облага е подържал заблуждение, че взима пари за лечение на болна жена. Пострадалият предал на И.И. сумата от 11 700 евро, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор И.И. е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 05.05.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.