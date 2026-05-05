Задържан е 16-годишен, нанесъл прободни рани с нож на свой връстник във Велико Търново

Линейка СНИМКА: Архив

За срок до 24 часа е задържан 16-годишен, нанесъл прободни рани с нож на свой връстник във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

В  понеделник, около 19 часа в полицейското управление е получен сигнал за намушкан с нож младеж, в района на пазара в кв. „Бузлуджа". Пострадалият е откаран във великотърновската болница, където са установени три прободни рани в областта на ръката. Той е настанен за лечение.

Извършителят е установен от полицията. Задържан е за срок до 24 часа, по случая е образувано следствено дело, съобщава БТА.

