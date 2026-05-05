Разкриха две кражби от магазини в Монтанско

Служители от Районно управление – Лом разкриха по „горещи" следи майка и дъщеря, извършили кражба на стоки в град Лом от европейска магазинна верига, предлагаща облекла и продукти за дома на ниски цени.

На 28-ми април 2026 г. в полицейското управление постъпила молба от началник смяна в магазина, че същия ден около 15,00 ч. от търговския обект била извършена кражба на 15 артикула, на стойност 78,22 евро. Крадците свалили етикетите от стоките и ги поставили под дрехите си, след което излезли необезпокоявани от магазина. При проведените оперативно-издирвателни мероприятия служители от РУ Лом по „горещи" следи разкрили извършителите – 36-годишна жена от крайдунавския град и непълнолетната й дъщеря, на 16 г. Майката направила пълни самопризнания и заплатила откраднатите стоки на касата на магазина. Работата по случая продължава РУ Лом.

Служители от Районно управление-Монтана заловиха 39-годишен в момент на кражба на продукти от супермаркет в областния град.

На 4-ти май тази година около 15,30 ч. постъпил сигнал за извършваща се кражба в магазин от верига супермаркети в град Монтана. На място бил изпратен дежурен автопатрул от група „Патрулно-постова дейност" при РУ Монтана. Полицейският екип установил и задържал на място 39-годишен жител на областния град. При извършения му обиск били намерени и иззети алкохолни напитки и козметика, на стойност 253 евро. При направения преглед на записите от охранителните камери полицаите установили, че ден по-рано мъжът извършил подобна кражба на продукти, на стойност 339 евро. С полицейска заповед на извършителя е наложено задържане за 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувана преписка по чл. 194, ал. 1 от НК.