Борисов прати Томислав Дончев, Фандъкова и Назарян на консултациите с Йотова (На живо)

Започна консултацията на президента Илияна Йотова с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. За срещата на "Дондуков" 2 дойдоха зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, Йорданка Фандъкова и Рая Назарян.

Държавният глава отново посрещна представителите на ГЕРБ - СДС пред залата, в която се провеждат консултациите. Йотова направи същото и с представителите на "Прогресивна България", с които проведе първата консултация.

"Благодаря, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви за встъпителните ви думи при откриването на 52-ото НС, в което и аз и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат. Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала повече от 20 г. - една политическа формация - "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, на развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на българската опозиция в Народното събрание. Разчитам на вас, уважаеми колеги, в дългата ви практика като доста години управляваща политическа сила, за това, че имате експерти, за вашите добри идеи оттук нататък. За това да бъдете и в Народото събрание опозиция, която не само ще има своите идеи, но ще има и много ясен и съдържателен парламентарен контрол и нов начин на отношение между институциите в страната. Във вашата декларация в Народното събрание, а и във вашите послания, които чухме в предизборната ви кампания слагате акценти, които се слагат от повечето политически сили, но знаете, че България в момента е в една изключително тежка финансова ситуация. Работим с бюджет от миналата година, който все още е в лева, а в България вече няколко месеца работи нова парична единица - еврото. Запомних една фраза от декларацията ви пред Народното събрание, че очаквате много решителни политики, но с десен профил", заяви президентът Илияна Йотова в началото на срещата и поиска представителите на ГЕРБ да разяснят какво точно имат предвид.

"Казахте и че очаквате реформи, които ще бъдат много непопулярни за хората. Безспорен капацитет сте, г-н Дончев, по плана за възстановяване и законите, които трябва спешно да се приемат от това Народно събрание. Знаем, че от служебния кабинет са оставени вече някакви проекти. Не знаем до колко ги познавате, дали ще има нужда от съвършено нови предложения, както и да ни кажете какви са вашите идеи и виждания за най-важните задачи, които стоят пред страната и които ще отстоявате като конструктивна опозиция в Народното събрание", попита Йотова.

"Благодаря ви за усилията да изпълним формалната процедура с максимум съдържание", обърна се Томислав Дончев към държавния глава.

И продължи: "Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни, защото късите хоризонти обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирката, а не в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото се може по-скоро България да има редовно титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната".

Дончев посочи, че на първо място това е бюджета.

"Не просто бюджет. Като коментираме десни политики ние много бихме се радвали да видим курс към бюджетна консолидация, тоест свиване на дефицита. Това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички в партии в пленарна зала, защото тук не става дума за партиен интерес, а за бъдещето на страната. Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 г. бюджетен волунтаризъм е дошло време на тежки решение и макар, че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено, ако са с реформаторски профил", заяви Дончев.

Той подчерта и, че е изключително важно "освен всички държавнически действия, успеем да деескалираме част от политическите емоции и да преодолеем разделенията в българското общество".

"На нас гражданите са ни определили ролята на опозиция, предвид резултата, който получихме. Ние мислим да я изпълняваме максимално достойно", каза още Дончев. И напомни, че според съвременната политическа теория качеството на управлението зависи не само от поведението на управляващите, но и от дейността на опозицията.

"С всички наши действия ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението - да го подкрепяме, когато предлага правилни решения, да го критикуваме, когато решенията не са добри, както и да предствяме, където е удачно и алтернативни политики", добави Дончев.

Според него пред страната ни има предизвикателства не само с националния план за възстановяване и устойчивост. Тъжно е, че в предишния парламент не беше събрано достатъчно мнозинство да минат реформите. Ние ще окажем подкрепа за всички, защото има готови законопроекти, но не трябва да пада темпото на инвестиционния процес, защото се губят пари. Практиката показва, че при смяна на караула темпото на инвестиционния процес се забавя. Това не бива да се допуска. Ние ще полагаме усилия да предлагаме законопроекти, които са важни за нас - в сферата на образованието, индустриалните политики и иновациите", каза още Дончев.

Радвам се, че има стабилно мнозинство, което много бързо изпълни всички конституционни задължение - бързо да се избере председател на Народното събрание и да се отговори на очакванията на обществото за стабилност на законодателния орган, каза Рая Назарян и пожела успех на председателя на парламента Михаела Доцова и добави, че тя може да разчита на нейната помощ.

Всички добри и работещи предложения, които касаят съдебната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа и на предложения от наша страна, каза още Назарян.

Очакваме много бързо да продължи модернизацията на българското предложение. Ние имахме наша инициатива и беше приет на първо четен проект на закон. Надявам се да върнем консенсуса по темите образование и култура, посочи Фандъкова.

Президентът Йотова попита Дончев кои от предложенията за бюджета на мнозинството биха получили подкрепа от ГЕРБ.

"Изборът пред новите управляващи е сведен до 3 опции - или поддържаме дефицити над 3%, или ограничаваме неефективни разходи или увеличаваме данъци. Нито едно от тези решения не е добро. Като дясно мислещ човек аз бих ограничил неефективните държавни разходи. Това не означава да страдат социални плащания", каза Дончев.

По-късно днес Йотова ще се срещне с представители и на останалите 4 парламентарни групи - ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане". Преди срещата с ГЕРБ на консултация при президента бяха представители на парламентарната група на "Прогресивна България", която спечели предсрочните парламентарни избори на 19 април. На "Дондуков" 2 отидоха председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов, Гълъб Донев, Антон Кутев и Владимир Николов. Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев обаче не участва в срещата с президента Йотова, която бе негов вицепрезидент по време на мандатите му като държавен глава.