Три F-16 се готвят за парада на 6 май (Галерия)

Спартан Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Три F-16 се готвят за парада на 6 май заедно със съветските МиГ-29, както и щурмовите Су-25. В демонстрацията и тази година ще участват хеликоптери "Кугър" и Ми-17, както и военнотранспортните самолети.

Тренировката им на 5 май беше заснета от репортер на "24 часа". 

В сряда Денят на храбростта и празник на Българската армия на 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената-светини.

Водосветът на бойните знамена и знамената-светини ще започне в 10.00 ч. пред паметника на Незнайния воин в София с прелитането на вертолет с националния флаг на Република България. В ритуала ще участват представителни роти от Националната гвардейска част и Съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод със знамената-светини, Гвардейският представителен духов оркестър и Представителният духов оркестър на Сухопътните войски.

Водосветът ще бъде отслужен от Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски.

При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта.

В знак на признателност към българските воини, загинали за свободата на България, пред паметника на Незнайния воин ще бъдат положени венци и цветя.

В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад „Александър Невски" ще прелетят самолети C-27J „Spartan", Су-25, F-16 Block 70 и МиГ-29.

Спартан
F-16
Су-25
Су-25
F-16
F-16
F-16
F-16
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-29
МиГ-29
Ми-17 и Cougar
Ми-17 и Cougar
Ми-17 и Cougar
Ми-17 и Cougar
Cougar
Ми-17
