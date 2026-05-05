Хванаха шофьор на камион с над 3,40 промила в Русе...

Делото срещу Божков за опит за изнасилване и подбудителство към убийство пак не тръгна

Васил Божков СНИМКА: Юлиян Савчев

Разпоредителното заседание по делото в Софийския градски съд срещу Васил Божков за опит за изнасилване и подбудителство към убийство беше отложено поради нередовно призоваване на част от пострадалите. Следващото заседание ще се проведе на 19 май.

Васил Божков е обвинен за опит за изнасилване на Мария Филипова, сега заемаща длъжността заместник омбудсман, за подбудителство към умишлено убийство на Йордан Динов, Манол Велев и Бойка Стоянова, съобщи БТА.

Подсъдим по делото е и Николай Станков. Той е предаден на съд за стрелбата срещу Йордан Динов.

В началото на 2025 г. делото беше върнато в прокуратурата за отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните правила.

