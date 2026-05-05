"Прогресивна България" категорични: Правителство ще има в петък

Елица Чупарова

[email protected]

Илияна Йотова посрещна Петър Витанов, Гълъб Донев, Владимир Николов и Антон Кутев от "Прогресивна България" преди да влязат в залата в президентството. СНИМКА: Юлиян Савчев

Да започнем с ясната отговорност какво се очаква от нас: наясно сме, че са бързи действия и ние сме готови за тях. Сигурно е, че докрая на седмицата ще има ново правителство. Най-вероятно още в петък то ще е факт.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев на кратък брифинг пред медиите след консултацията на групата с президента Илияна Йотова. Кутев обаче не даде категоричен отговор дали съставът на кабинета е готов, а колегата му Гълъб Донев отказа да каже той ли ще бъде новият финансов министър, както се спекулира през последните дни.

"Основните цели пред управлението са ясни в този момент - на първо място стои борбата със завладяната държава и корупция. Важна част от нашата работа ще бъде овладяването на инфлацията като основен проблем, както и да се спрравим с регулирането на цените", заяви Кутев.

И увери: Бюджетът ще влезе в най-кратки срокове.                                                                             

