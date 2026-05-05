Овцевъди в Добричко искат по-висока изкупна цена на млякото

"Агнетата ги продадох още по Великден. И тогава пазарът беше труден. Продадох ги в последния момент на цена 4,80 евро за живо тегло на търговци, и то от няма и къде. Това е доста по-ниска цена от тавана около 6 евро, но не исках да рискувам. Държавата разреши вноса на агнета и пазарът се насити с вносно месо. Затова за Гергьовден нямам агнета нито за приятели, нито за други купувачи", казва Добромир Танков, който отглежда 460 овце в село Чернооково.

В разговора се чуват хрупкането на животните и лаят на кучетата. Овцетe ги пазят 30-ина кучета, за които фермерът също се грижи. "Очаквам от новото правителство да обърнат най-после внимание на изкупните цени на млякото и на агнешкото. Сега изкупната цена на млякото е 1 евро. Купувачи има, но цена няма. Преди четири години продавах млякото на 1,25 евро на литър /тогава 2,50 лева/. През тези години цени и инфлация се увеличаха, а млякото го изкупуват по-евтино", обяснява фермерът.

Според него, трябва да има забрана за внос на прясно и сухо мляко от други страни или да има много контролиран внос, за да има първо пазар за българското. "Цената на литър мляко трябва да е поне 1,50 евро", добавя Танков.

„На Гергьовден традиция в нашето семейство е да станем рано - по изгрев слънце, да си измием ръцете с роса, след това колим агнето. Следва празничен обяд на семейството и работниците, които са при нас", казва още фермерът.

"За Гергьовден имаме агнета. Предлагаме ги на живо тегло от 6 евро и ги колим при по поръчка от купувача. За Великден имаше пазар за агнетата", сподели Даниел Георгиев, фермер в село Миладиновци. Той отглежда 200 овце. "Гледам животните вече 6 години. Сам създадох фермата", споделя Георгиев и с удовлетворение казва, че стадото е в добро състояние. Работи заедно с жена си и казва, че се справят добре.

Проверка в Добрич в магазини за месо, които се снабдяват от ферми в региона, показа, че агнешко няма. В магазини на големите търговски вериги се намираше.