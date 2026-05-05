Шофьорка блъсна 18-годишен на пешеходна пътека в Стара Загора

Пешеходец на 18 години пострада при пътен инцидент тази сутрин в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Пътнотранспортно произшествие е станало на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ с ул. “Любен Каравелов” минути преди 8:00 часа. По първоначална информация пострадалият е пресичал на пешеходна пътека и е бил ударен от лек автомобил, управляван от 41-годишна жена.

Младежът е откаран в болница в Стара Загора, където е бил прегледан и освободен. Жената, шофирала автомобила, е тествана за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие е загинал един човек, а 22-ма са ранени, съобщиха от МВР по-рано днес. Тежките произшествия за изминалите 24 часа са 22.