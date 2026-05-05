В София започна дело срещу непълнолетен, обвинен в убийство

Дело срещу непълнолетен, обвинен от Софийска градска прокуратура за умишлено причинена смърт на друг непълнолетен в търговски център в София, се гледа в съда, съобщиха от държавното обвинение.

Софийският градски съд (СГС), след разпоредително заседание на 23.04.2026 г., даде ход на дело срещу непълнолетен подсъдим, обвинен от Софийска градска прокуратура (СГП) за това, че на 19.10.2025 г. около 19,30 ч. в търговски център в София, пред входа на кино, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез нанасяне на удар с нож в лявата част на гърдите, умишлено умъртвил друг непълнолетен.

Изготвеният от СГП обвинителен акт е внесен в съда на 18.03.2026 г.

Досъдебното производство е образувано на 19.10.2025 г. от СДВР с оглед на местопроизшествието. С постановление на прокурор в СГП разследването е възложено и проведено от следовател при Следствен отдел на СГП под ръководството и надзора на СГП, тъй като за посоченото престъпление, извършено от непълнолетен, съгласно Наказателнопроцесуалния кодекс разследването се провежда от следовател.

Подсъдимият е с мярка за неотклонение задържане под стража, взета от съда на 03.12.2025 г. по искане на СГП.

В разпоредително заседание състав на СГС прие, че във фазата на досъдебното производство и при изготвянето на обвинителния акт не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалите, т.е. на близките на починалия.

Предстои провеждане на съдебно следствие по делото.