Гюров: Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката (Видео)

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката. Това заявява служебният премиер Андрей Гюров във фейсбук.
Ето какво още казва той:
Предстои смяната на властта.
Моят опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем...
Аз и моите министри сме от другата стана на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави.
Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство.
Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката.
Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно.