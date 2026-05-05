ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор на камион с над 3,40 промила в Русе...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22788485 www.24chasa.bg

Гюров: Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката (Видео)

1056
Андрей Гюров КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката. Това заявява служебният премиер Андрей Гюров във фейсбук. 

Ето какво още казва той: 

Предстои смяната на властта.

Моят опит: показаха ми откъде се светват и гасят лампите - кратък и неловък разговор за битовизми, сякаш държавата е стая под наем...

Аз и моите министри сме от другата стана на ключа - оставяме бележки по рафтовете, подреждаме документи, изваждаме на светло какво е започнато и защо си струва да се прави.

Това е нашето разбиране за ред, държавата не започва от нулата с всяко правителство.

Управлението трябва да продължи смислено без значение кой държи писалката.

Виждаме, че отсреща няма особен интерес. Но понякога най-важното в едно управление е това да не изгасим лампите внезапно.

Андрей Гюров КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)