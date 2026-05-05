ДПС пред Илияна Йотова: Няма причина да се бави правителството (Видео)

Така зам.-председателят на парламентарната група на ДПС Халил Латифов приветства ускорената процедура по съставяне на правителство в 52-ото Народно събрание по време на консултациите при президента Илияна Йотова. Тепърва предстои решаването на много важни много въпроси, предупреди Латифов. И се съгласи с встъпителните думи на Йотова, че повдигнатите от нея теми имат спешен порядък и няма причина да се бави встъпването във власт на победителя.

ДПС e третата политическа формация, отзовала се на консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на правителство. Това е и третата формация, чийто лидер Делян Пеевски не дойде на „Дондуков" 2. По-рано и Румен Радев, и Бойко Борисов не бяха в групите на „Прогресивна България" и ГЕРБ за разговор с държавния глава. Пеевски изпрати при Йотова нови лица, сред които Айтен Сабри, Халил Латифов, Иво Цанев, Джем Яменов и Вели Али.

А тъй като в групата има "много нови лица" Йотова представи и екипа, с който води преговорите.

"Предстои по-труден период за България, но българските граждани показаха какво искат от тук нататък и уважаваме тяхното решение. Ще бъдем конструктивна опозиция. ДПС ще държи да има нормален политически диалог", каза зам.-шефката на парламента Айтен Сабри. Според нея по време на изборите са били показани "някои законови норми". Тази и теза получи и коментар от държавния глава в края на публичната част от срещата. "Отворихме вратите и кабинетите си за всички сигнали, но до този момент не сме получили нито един сигнал. Тази практика ще продължи - да сигнализираме други институции и организации, които трябва да вземат мерки", увери Илияна Йотова.

Сабри подчерта, че ще продължат доброто партньорство с международните партньори, включително и със САЩ. Сабри акцентира и за грижата за младите и възрастните. Ще подкрепим всяка политика в интерес на бизнеса и хората, каза тя.

Ускореното развитие е приоритет на ДСП, подчерта Латифов. "България трябва да има силен глас в Европа, да се следва евроатлантическия път и да продължи стратегическото партньорство със САЩ, Това не подлежи на ревизия и този път трябва да се следва", подчерта той. Латифов добави, че властта в 52-ото НС трябва да покаже нов стил на политическа зрялост и взаимоотношения, което зависи както от мнозинството, така и от всички останали.

Според Латифов неравенствата, обезлюдяването и застаряването на нацията няма да стане с магическа пръчка, а с постоянна работа, чуване проблемите на хората. С общи усилия ще спрем този процес, който е бич за България, добави той.

Вели Али се съгласи с Йотова, че приемането на бюджет е много важно, но акцентира и на нарастващите цени. Тя напомни, че в предния парламент ДПС предложиха 2 законопроекта за таван на цените на основни хранителни продукти. "Ще продължим да работим в тази поска - за овладяване на цените. Но цените на храните зависят и от агрохранителната верига и тази на доставки. За да има трайно овладяване на цените на храните, трябва да се засилят позициите на българския земеделец, държавната политика за напояването и повече българско производство", каза тя.

От спешен характер за ДПС са и компенсациите, свързани с последствията от войната в Иран и тази в Украйна. Али очаква бърза реакция от държавата за транспорта, енергетиката, земеделието и за домакинствата. А Иво Цанев отбеляза, че трябва да се мисли как държавата да се реиндустриализира, за да може да си позволи и всички социалните политики. Яменов пък увери, че ще защитава правата на младите.

"В мое лице и в президентската администрация ще срещнете най-добрият съюзник и гарант в защитата правата на всички български граждани във всички региони - от най-малкото село до най-големия град. Едно от най-големите богатства на нашата страна са различните етнически общности, всеки със своите таланти и традиции, с това, което може.

Не правим и няма как да правим разлика кой къде живее. Нашата цел е равен старт за всички български граждани, особено за младите хора, за да се чувстват равноправни граждани", каза президентът Йотова преди да закрие дискусията за медиите.

След разцеплението в ПП-ДБ „Демократична България" и „Продължаваме промяната" ще изпратят две отделни делегации. Последната консултация на Йотова ще е с "Възраждане". От "Прогресивна България" вече обявиха, че вероятно този петък страната вече ще има редовно правителство.