ГЕРБ-СДС искат свиване на дефицита, ще подкрепят "стойностните" предложения

Като позиционирани дясно-център много разчитаме мерки за бюджетна консолидация - тоест свиване на дефицита. Често чуваме как ще овладеят инфлацията с даване на още пари - това е като гасене на огън с бензин.

Това каза зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев, след консултацията при президента Илияна Йотова, на която присъстваха и колежките му Рая Назарян и Йорданка Фандъкова.

"Ще продължим да работим за образование, култура, развитие на технологиите, индустриално развитие", допълни Дончев. Той заяви, че са провели смислен разговор с държавния глава, по време на който са изразили позиция, че гледат на новия етап в политиката, като на етап на нормализация.

"В новия парламент е ясно кой е управляващ и кой - опозиция. Ясно е кой носи отговорност. Ние имаме амбиция да изпълняваме с достойнство, да критикуваме, когато е необходимо, както и да подкрепяме стойностните предложения", заяви Дончев.

"Много сме страдали, докато управлявахме, от истерична и неконструктивна опозиция, затова ние няма да бъдем такава", допълни той.

На въпрос дали биха подкрепили състава на кабинета, който най-вероятно ще бъде гласуван още в петък в пленарната зала, Дончев заяви: "Не е нормално опозицията да дава подкрепа за кабинета, не бива да се размиват чертите между управляващи и опозиция. За председател дадохме подкрепа, защото винаги сме били принципни, че шефът на НС трябва да бъде избран от първата политическа сила. За тази политическа традиция дадохме подкрепа".

"Разходите за издръжка на държавния апарат са огромни. Неимуверно се увеличиха разходите за това. Поради липсата на ясно фокусирани социални плащания сме в абсурдната ситуация този, който е в нужда, да не получава нищо. Има решително мнозинство, бихме подкрепили реформа при издаването на ТЕЛК решения", коментира бившият вицепремиер от ГЕРБ, след като стана ясно, че от "Прогресивна България" планират рязане на разходи.

Той коментира и договорът с турската газова компания "Боташ", като увери, че позицията на партията му не е променена: "Трябва да бъде преразгледан и предоговорен. Хубаво е да имаме достъп до газовата система на Турция, но при ясни условия".

Освен това от ГЕРБ ще подкрепят всички "смислени текстове" и ако няма "съмнения, че ще се използва като инструмент за политически репресии" по отношение на повторното разкриване на Комисия за противодействие на корупцията - ключова реформа, за да бъдат изплатени голяма част от средствата по ПВУ. Според него е напълно постижимо да бъдат изпълнени всички изисквания на ЕК, за да бъдат изплатени средствата по Плана преди крайния срок 31 август.

"Комисии никога не сме подкрепяли, които касаят определени разследвания, на когото и да било. Има друго мнозинство, което може да го подкрепи. Когато Народното събрание най-накрая може да бъде спокойно работещ орган и да приема закони, не трябва да се превръща в разследващ орган", коментира зам.-шефката на НС Рая Назарян за предложението да бъде създадена временна комисия в НС за разследване на лидера на ДПС Делян Пеевски.