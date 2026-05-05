Министерството на електронното управление отчете 100% проверка на хеш кода на всички машини за гласуване

За първи път беше извършена 100% проверка на хеш кода на всички машини преди транспортирането им до избирателните секции, отчете Министерството на електронното управление в анализ за края на своя мандат като част от служебното правителство. Фокусът е бил поставен върху гарантирането на прозрачност, надеждност и предвидимост в системите, които имат пряко отражение върху доверието на гражданите, се посочва още в анализа.

Министерството оставя на следващия редовен кабинет работещ и прозрачен изборен процес, реалистична оценка на състоянието на цифровата инфраструктура, стратегическа рамка за управление на данни, първи реални стъпки към цифрова идентичност и подготовка за прилагането на регулацията за изкуствен интелект и обективен анализ на състоянието на киберсигурността, се казва в документа.

Относно високата степен на прозрачност и технологична сигурност по време на парламентарните избори на 19 април 2026 г. от министерството дават реализирани конкретни мерки за достъпност по време на изборите – 400 тактилни шаблона за незрящи избиратели, както и QR кодове с аудио информация за кандидатските листи във всички избирателни секции.

Всички устройства за машинно гласуване са били удостоверени с участие на външни експерти, наблюдатели и политически партии, както и е въведено автоматизирано проследяване на видеонаблюдението при преброяването на бюлетините, както и контактен център в деня на изборния ден.

Относно цифрова инфраструктура от министерството съобщават, че е подобрена координацията между ключови институции и са идентифицирани допълнителни доставчици за разширяване на обхвата като работа по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Разработено и уеб приложение за централизирано събиране на GPS координати на обектите, включени в разширяването на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ). Очертани са и рискове като необходимост строг контрол и ускоряване на процесите.

Разработен е и функционален прототип на електронен портфейл за цифрова самоличност, който е ключов елемент за бъдещите електронни услуги. Подготвени са и решения на Министерски съвет за стартиране на пилотна версия за изграждане на екосистема около портфейла.

Министерството започва процес по прилагане на европейския Акт за изкуствения интелект с актуализиран състав на междуведомствена работна група и проект за състав на административен капацитет в тази област. Анализът показа и че въпреки значителните инвестиции, ефективна национална система за киберсигурност все още не е изградена.