Хванаха шофьор на камион с над 3,40 промила в Русенско

Полиция СНИМКА: 24 часа

Мъж е заловен от полицията да шофира камион в Русенско след употреба на алкохол. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Случаят е от вчера сутринта. Около 10:40 ч. полицейски екип е спрял за проверка шофьор на камион по главния път Велико Търново – Русе. Мъжът, на 47 г., е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел над три промила. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване. Той е задържан и конвоиран до лечебно заведение в Русе, където е дал биологични проби за анализ. За нарушението е съставен акт по Закона за движението по пътищата. По случая е образувано бързо производство, съобщиха от БТА. 

Това е втори случай през последните няколко дни, при който полицаите засичат шофьор да управлява превозно средство след употреба на алкохол в Русенско.На 1 май 41-годишен мъж катастрофира с автомобила си в Русе. При проверката за алкохол дрегерът отчете 3,40 промила. 

