Измамници лъжат възрастни хора, че ще им помогнат за вдигане на пенсиите

Измамници лъжат възрастни хора, че ще им съдействат за увеличение на пенсиите им срещу заплащане, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Жена на 90 години, която живее в шуменския квартал „Дивдядово", е била посетена вчера в дома си от непознат мъж, който ѝ предложил срещу сумата от 170 евро да съдейства пенсията ѝ да бъде увеличена с 320 евро. Тя нямала толкова пари и му дала 50 евро срещу обещание за увеличение на пенсията ѝ с около 100 евро.

При друг подобен случай в същия квартал, мъж е предложил на възрастен човек увеличение на пенсията му срещу 100 евро, пише БТА.

От полицията напомнят, че няма законов механизъм за увеличаване на пенсия срещу заплащане на частно лице и отправят призив към хората да не допускат в домовете си непознати и да не им предоставят пари, независимо от обещанията им. Призоваваме и близките на възрастни хора да разговарят с тях и да ги предупредят за подобни схеми. При съмнения за измама или извършено престъпление сигнализирайте незабавно на телефон 112 или в близкото районно управление, допълват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

За опити за измами чрез съобщения с информация за глоби за неправилно паркиране предупредиха от полицията в Шумен преди дни.