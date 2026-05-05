Хора с увреждания протестираха под надслов "Лична мобилност и право на достоен живот"

Протест на хора с увреждания пред сградата на Столичната община. Мотото на демонстрацията е „Лична мобилност и право на достоен живот".

„Няма рампи, по които човек самостоятелно да се качи в градския транспорт. Трябва да се моли на шофьора, който пък прави физиономии", казва Петко.

„В София има 15 000 таксита, но нито едно не е приспособено за хора с колички. Има микробуси, но те да недостатъчно за 20 000 души с увреждания", обяснява Георги Колев, председател на Съюза на инвалидите в България.

„Хората искат ударно да се направи достъпна среда, което ние правим. Очакванията са да сме бързи, но работим при липса на бюджет. Очакваме с бюджета да започнем да работим. Общината миналата година е отпуснала 2 млн. евро", обясни пред NOVA заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.