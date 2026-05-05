Искат постоянен арест за 16-годишния, намушкал с нож връстник във Велико Търново

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново се провежда разследване за опит за убийство. Оказа се, че раните от нож, които 16-годишното момче е получило, не били в ръката, както първоначално съобщи полицията, а в областта на сърцето.

Досъдебното производство е започнало на 04.05.2026 г. и се води за престъпление по чл. 115 от НК за това, че на същата дата в кв. „Бузлуджа" на Велико Търново, бил направен опит за умишлено умъртвяване на 16-годишен, като деянието останало недовършено по независими от волята на извършителя причини. "На пострадалото момче са нанесени три наранявания с нож в областта на сърцето. Благодарение на оказаната му спешна медицинска помощ те не са причинили неговата смърт", посочват от прокуратурата.

Като извършител на деянието е задържан друг 16-годишен великотърновец. Преди инцидента между двамата възникнал словесен спор в района на пазара. Извършителят е задържан от полицията. Предстои да бъде привлечен като обвиняем и да бъде направено искане до Окръжен съд – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража".

За непълнолетните извършители на такова престъпление, навършили 16 годишна възраст, законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 12 години.

Разследването по делото продължава. Предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи.