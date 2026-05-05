Незрящите хора с равен достъп до обществените пространства

На 05.05.2026 г. председателят на Комисията за защита от дискриминацията Елка Божова и председателят на Съюзът на слепите в България Васил Долапчиев подписаха меморандум за сътрудничество по проблема за равен достъп на незрящите хора до обществените пространства, съобщават от Комисията.

Кампанията е озаглавена „България – достъпна за всеки" и нейната основна цел е да осигури равен достъп на незрящите хора до всички обществени пространства, чрез изграждане и поддържане на подходяща архитектурна среда, методическа и експертна подкрепа, споделяне на добри практики с институциите и др.

"Този ден е много важен за нас, не само защото 5 май е Световен ден на правата на хората с увреждания, но заради възможността отново да акцентираме върху съществуващите проблеми – недостъпната архитектурна среда, спънките които срещат хората с увреждания по отношение на лечението, отношението и достъпа до лекарствени продукти", каза във встъпителното си слово Елка Божова.

"През тази година Съюзът на слепите в България навършва 105 години. През половината от този век основните задачи на нашето движение бяха подобряване на достъпността - първо на архитектурната, после на транспортната среда. Но ние нямаме инструментариум да наложим как трябва да бъдат нещата – затова разчитаме на новото ни сътрудничество с КЗД", каза председателят на Съюзът на слепите в България Васил Долапчиев.

Чрез подписания меморандум КЗД и Съюзът на слепите в България поемат общ ангажимент да противодействат и да не допускат дискриминация на пазара на труда, в образованието и в други области, където незрящите хора срещат проблеми. Лицата с увредено зрение трябва да имот достъп до всички публични места в България, за да можем в края на кампанията да им кажем „Стъпвай смело!"

"Толкова пълна зала скоро не съм виждал, което показва ангажираност на институциите, т.е. държавата е тук и е заинтригувана от това, което се случва", каза телевизионният водещ Ники Кънчев.

На събитието присъстваха представители на Агенцията за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, Държавна агенция за закрила на детето и много други, ангажирани с каузата на дългогодишната кампания "Достъпна България" и равенство в третирането.