ДБ при президента: Спешна смяна на ВСС и никакво увеличаване на данъците (Видео)

Не подкрепят идеята на "Прогресивна България" за повишаване размера на дълга - ще е лош знак за инвеститорите

Атанас Атанасов очаква и смяна на председателя на ДАНС

Ивайло Мирчев наруши протокола, за да хвали служебния кабинет

Илияна Йотова изрази надежда, че властта ще работи и по бюджета за 2027 г.

"Един от приоритетите ни е смяна на ВСС бързо, по правила, които гарантират прозрачност и интегритет. Трябва до края на юли да сме избрали нови членове на ВСС, за да се стигне до избор на нов главен прокурор". Президентът Илияна Йотова по време на консултациите

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Изборът на ВСС не е край на реформата, но е стъпка към повече справедливост в съдебната система, добави той.

Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов и Катя Панева дойдоха на консултации при президента Илияна Йотова като представители на "Демократична България".

След разцеплението в ПП-ДБ „Продължаваме промяната" и ДБ изпращат две отделни делегации на консултациите. След тях последни за разговор с Илияна Йотова са "Възраждане".

На срещите "Прогресивна България" обяви, че вероятно този петък страната вече ще има редовно правителство. Победителите от парламентарните избори заговориха за рязане на разходи от бюджета, намекнаха, че държавата ще поеме нов дълг, който да гарантира изплащането на пенсии и заплати. ГЕРБ пък поискаха мерки за бюджетна консолидация - тоест свиване на дефицита, а ДПС - борба със скока на цените.

За първи път от повече от 20 г. България ще има парламентарно мнозинство, което носи преимущества, но и предизвикателства, откри срещата Йотова.

"Последователно в годините говорите за борба с корупцията и елиминиране на олигархичния модел в страната, както и за необходимостта от съдебна реформа. Последователни защитници сте на европейските ни взаимоотношения и по мое мнение все още неоползотворените възможности, които Европа ни предлага за развиване на икономиката, каза държавния глава. Божанов отчете като неефективен подход и грешка разделянето на парламентарната група, но подчерта, че заедно ще отстояват предизборните си заявки. "Ще сме конструктивна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, ако властта се отдели от демонтаж на модела Борисов-Пеевски. След изборите темата за модела Пеевски-Борисов изчезна, няма я тази реторика в бъдещите управляващи и бе заменена от общи формулировки. Ще следим стриктно моделът да не бъде прегрупиран", закани се депутатът.

Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев констатира с изненада заявката на "Прогресивна България" за нов таван на дълга, което не кореспондирало с предизборната им "доста дясно изглеждаща програма". Подобна заявка не звучи добре за страната - и в момента сме с рекорден дълг от близо 30 г. Повишаването на този таван ще е много лош знак за инвеститорите и кредитните агенции. ГЕРБ пък казаха, че не трябва да се повишава дълга, а точно те го вдигнаха до рекордни нива през 2025 г.", заяви той.

Мирчев настоя да няма промяна в данъците и всички да си плащат осигуровките, включително и администрацията. Той посочи, че администрацията е раздута, но напомни, че това са го направили ГЕРБ. Обеща десни и адекватни предложения по бюджета, за да се стабилизират финансите. Ще влезем в дългова спирала ако се увеличи дълга и се харчи неразумно, предупреди Мирчев.

"Това концентриране на абсолютна власт дава възможност за стабилизиране на държавата, но има нужда от ефективен контрол, не само парламентарен - трябва и институционален", добави лидерът на ДБС Атанас Атанасов. "Като човек, деформиран от своята дейност в миналото, смятам, че първи тест пред новото правителство е да се предложи и по прозрачен начин да се избере нов председател на ДАНС. ДАНС трябва да е партийно неутрална институция", настоя той. "Винаги сме пледирали за промени в съдебната система и ще участваме активно в смяната на ВСС, но и по отношение на кандидатите е добре да има прозрачност при предложенията и пълно изучаване на кандидатите за липса на техни зависимости", настоя Атанасов.

Президентът Илияна Йотова похвали служебния финансов министър, тъй като кабинетът е работил в изключително трудни условия и "никой от нас не искаше да е на негово място" - да работи с оскъден бюджет, с ограничени правомощия. "Буквално се вървеше по ръба. Понятието "фалит" бе на масата всеки ден", каза държавният глава. Йотова обаче смята, че служебното правителство е можело да защити по-добре правата и доходите на най-уязвимите, особено по отношение на галопиращите цени, предизвикани и от дисбалансите при горивата.

"Надявам се следващото правителство да стъпи на тази база и да предложи най-доброто по отношение на цени-доходи. Не всичко са финансови дисбаланси, има какво да се направи по отношение на спекулата.

Надявам се, че работата за този половингодишен бюджет ще е заедно с този за следващата година - да има последователност и логика. Нормалните страни вече правят бюджет за 2027 г.", каза президентът.

А вместо да спази протокола и да продължи разговорът при закрити врат, Ивайло Мирчев взе думата, признавайки, че не е трябвало да говори след държавния глава. И похвали не само финансовия министър, но и целия служебен кабинет."В много тежък за страната момент направихте най-добрия за България избор, а не за една или друга сила или персона. Тези хора се показаха като държавници, за да имаме за пръв и път от много време честен изборен процес", каза Мирчев.

Йотова лаконично закри официалната част като обобщи: показахме добро взаимодействие между властите за този период.