Задържаха 19 200 къса контрабандни бездимни тютюневи изделия на "Гюешево"

Служители от митническия пункт „Гюешево“ са задържали 19 200 къса контрабандни бездимни тютюневи изделия при проверка на автобус, влизащ в страната от Косово, съобщиха от Агенция "Митници". Това е втори подобен случай в района само в рамките на седмица.

Инцидентът е от 3 май вечерта, когато автобус, пътуващ по маршрут Косово – Турция, е отклонен за щателна проверка. Инспектори от териториална дирекция „Митница София“ откриват в кухина зад резервоара 960 кутии бездимни стикове за пушене, всички – без български акцизен бандерол. Член от екипажа на автобуса е признал, че стоката е негова. Съставен е акт по Закона за митниците, а вземанията по наказателното постановление са обезпечени.

Случаят идва дни след друга контрабандна пратка, задържана на същия пункт. В края на април митнически служители са открили 10 хиляди къса нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари в автобус, пътуващ от Северна Македония към Турция. Случаят е от 28 април, а автобусът е пътувал по маршрут от Северна Македония през България за Турция. В багажното отделение на автобуса тогава са открити два кашона и черен плик, съдържащи 10 хил. къса нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари от различни марки, без български акцизен бандерол. Установено е, че акцизните изделия са собственост на водача – гражданин на Косово, пише на сайта на Агенция "Митници".

От митническата агенция съобщиха още, че засилените проверки, основани на рисков анализ, продължават, въпреки увеличения трафик по време на майските празници.