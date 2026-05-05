Почистването на дъждоприемните шахти по ул. "Самоковско шосе" в София започва от днес

Въвежда се временна организация на движението в отделни участъци

Столична община продължава миенето на уличната мрежа с автоцистерни след приключване на ръчното почистване на наносите от кал и пясък. Дейностите се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, като успоредно с това се осъществява и почистване на дъждоприемните шахти на част от участъците, с цел осигуряване на нормалната им проводимост, съобщават от общинския пресцентър.

Част от дейностите ще се извършват в нощните часове с цел минимално затруднение на трафика, като за някои участъци ще бъде въведена временна организация на движението.

Почистването на дъждоприемните шахти по ул. „Самоковско шосе" започва от днес. В следващите дни ще бъдат отстранени наносите от кал и пясък, както и ще бъде извършена цялостна уборка в участъка от кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път до обръщалото на Кокаляне.

Бул. „Цар Освободител" – от бул. „Васил Левски" до ул. „Георги С. Раковски", ще бъде измит в нощната смяна на 9 май, като преди това ще се извърши почистване на наносите от кал и пясък.

На 8 и 9 май, във връзка с дейностите, в следните участъци ще бъде въведена временна организация на движението, като ще се забранява влизането на пътни превозни средства в следните часови диапазони:

От 00:30 до 04:30 ч. на 08 май 2026 г. – транспортен подлез на бул. „Ген. Скобелев" (НДК);

От 00:30 до 02:00 ч. на 09 май 2026 г. – южно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница" при пл. „Лъвов мост".

Дейностите са част от регулярното почистване на уличната мрежа в София и се извършват при подходящи метеорологични условия.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да шофират с повишено внимание.