Бойко Борисов: България има нужда от работещи институции и ясно проевропейско управление

България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление.

Това е заявил на среща с посланици на страните от Европейския съюз лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. За срещата той съобщи с пост във фейсбук.

По-рано днес Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова отидоха в президентството за консултация с президента Илияна Йотова. По време на разговора те отчетоха, че искат консолидация (свиване - бел. ред.) на бюджета и подчертаха, че ще продължат да работят по основните си приоритети: индустрия, икономика, образование, култура и технологии.

Ето какво написа Борисов във фейсбук:

Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната ни бяха темите на днешната ми среща с посланиците на страните от Европейския съюз у нас. Благодаря за домакинството на срещата на посланика на Република Кипър Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис, чиято страна е ротационен председател на Съвета на ЕС.

По време на срещата подчертах, че България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Поставих акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България.

В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с Еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран.