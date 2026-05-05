Столичната община с мерки за подобряване на достъпната среда и обновяване на градския транспорт

Заместник-кметовете Надежда Бачева и Никола Лютов се срещнаха с хората с увреждания

Заместник-кметовете на София по социални дейности Надежда Бачева и по строителство Никола Лютов проведоха среща с представители на хората с различни увреждания и изслушаха техните искания. В разговорите участва и Иван Николов, директор на дирекция транспорт към Столична община.

„Достъпността е приоритет и работим последователно за нейното подобряване. Проблеми, натрупвани с години, изискват време, но решенията вече се прилагат", заяви Надежда Бачева.

Столична община вече е предприела действия и има план за решения. Въпреки работата в условия на забавен бюджет, се полагат системни усилия за подобряване на градската среда и осигуряването на транспорт за трудно подвижни хора, каза заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева.

За периода 2024–2025 г. са инвестирани над 2 млн. лева за достъпна среда в училищата, като се очаква с приемането на бюджета да се ускори изпълнението на ключови инфраструктурни проекти.

В сектор „Транспорт" общината отчита значителен напредък. В момента близо 80% от градския транспорт е с осигурена достъпност чрез нископодови и климатизирани превозни средства. Предстои доставка на 125 нови електрически превозни средства и още около 200 автобуса, което ще позволи достигане на пълна достъпност на наземния транспорт, информира Иван Николов.

Разширява се и услугата за специализиран превоз за хора с увреждания. Броят на потребителите е нараснал от 17 000 през 2017 г. до над 22 000 в момента. Общината увеличава капацитета с нови превозни средства и назначаване на допълнителни шофьори, за да отговори на нарастващото търсене, като в момента са осигурени 23 превозни средства – специализиран транспорт за хора с увреждания, услуга, която общината осигурява.

По отношение на таксиметровите услуги беше подчертано, че устойчивото решение изисква национално законодателство, което да въведе задължителни изисквания за достъпност в цялата страна.

В сферата на градската инфраструктура Столична община също отчита активна работа. Само през последната година са изградени над 170 000 кв. м нови тротоари, а през настоящата година – още над 7 000 кв. м. Всички нови обекти се изпълняват съгласно стандартите за достъпност, заяви зам.-кметът Никола Лютов.

„Работим целенасочено за обновяване на тротоарите и пътната инфраструктура и безопасността на придвижване за всички граждани", посочи Никола Лютов.

Като ключова стъпка за решаване на дългогодишни проблеми, общината създаде ново звено за управление на транспортните съоръжения, информира също Лютов. В рамките на първата година ще бъде изготвен пълен регистър и оценка на над 500 подлеза, пасарелки и други съоръжения.

За първи път ще имаме цялостен и единен регистър с реална оценка на състоянието и достъпността на всички съоръжения. Това ще ни позволи да приоритизираме инвестициите на обективен принцип и да преминем от реактивни към проактивни действия, посочи Лютов. Той допълни, че до момента общината е разчитала основно на сигнали от граждани, което е водело до частични решения. С новия подход ще се въведат индекси за риск и достъпност, които ще определят кои обекти да бъдат ремонтирани с приоритет. „Всички проблеми не могат да бъдат решени едновременно, но вече изграждаме механизъм, който ще гарантира устойчиво и последователно подобрение на средата", заяви още Лютов.