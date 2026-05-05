Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла (Снимки)

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е открил безпилотен летателен апарат на плажа на Бяла, област Варна, съобщават от пресцентъра на военното министрество.

Групата за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси от базата е била активирана по заповед на зам.-командира на ВМС, след постъпило искане от областния управител на Варна.

Специалистите идентифицирали находката като разузнавателен дрон, той е транспортиран към Военноморска база – Варна, при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщават от пресцентъра на ВМС.