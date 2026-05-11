Земеделски институт - Шумен прилага науката в създаване на уникални продукти за вашето здраве - лечебен чай Steavia и “Нискоглутенови бисквити”.

Земеделският институт в Шумен е комплексен институт към Селскостопанската академия и обхваща двете основни направления - животновъдство и растениевъдство, със съответните специализирани научни направления във всяко от тях. Научноизследователската дейност в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенстване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в популационната генетика, развъждане и селекция, хранене и репродукция. Учените работят по международни и национални проекти в отделните направления - свиневъдство, овцевъдство, говедовъдство и биволовъдство. Отглеждането и експерименталната дейност са съобразени с оптималните норми и редуциране замърсяването на околната среда, нови технологии и производството на качествени, здравословни и безопасни храни.

В растениевъдството научните проекти са свързани с

биологията, селекцията, семепроизводството и растителната защита. Особено място заемат растителните технологии за конвенционално и екологосъобразно земеделие, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за растителна защита. Приоритетно се провеждат изследвания по интродуциране и отглеждане на стевия - сорт “Стела”, като източник на органични подсладители, заместители на бялата захар.

Институтът разработва:

Системи за развъждане и селекция на чистопородни и хибридни животни в свиневъдството, биволовъдството, говедовъдството и овцевъдството.

Технологии и технологични решения за изграждане и преустройство на сгради за отглеждане на биволи, говеда, свине и овце според изискванията на ЕС.

Системи за балансирано хранене в основните подотрасли на животновъдството.

Провежда селекция на захарно, полузахарно, кръмно и салатно цвекло, сорго за зърно и зелена маса, захарно сорго, суданка, стевия и тютюн.

Технологии за производство на различни сортове цвекло, сорго, суданка, стевия и тютюн.

Институтът предлага:

Обучение на докторанти по животновъдство и растениевъдство.

Комплексно научно обслужване на фирми и земеделски производители.

Млади разплодни животни - биволи, крави, овце и свине.

Собствено производство на месни консерви от телешко и свинско месо, суджук и луканка от биволско месо, биволски млечни продукти - сирене и кашкавал.

Семена от захарно и кръмно цвекло, сорго, суданка и тютюн.

Семена, разсад и суха листна маса от стевия.

Предоставя полезна научна и научноприложна информация под формата на консултации, семинари, курсове, информационни дни.

Земеделският институт разполага с шест специализирани

лаборатории, оборудвани със съвременна апаратура за изследванията, необходими при изпълнението на научните

проекти в двете направления.

От основаването на института досега са създадени и утвърдени 8 породи и хибриди животни. В свиневъдството:

“Дунавска Бяла” и Линия CH - “Ландрас”, хибриди “Шумен 1

и 2” и “Плевен 1”; в биволовъдството - “Българска Мурра”; в

овцевъдството - “Синтетична популация българска млечна”.

В растениевъдството са създадени 26 сорта захарно, полузахарно, кръмно и салатно цвекло, един сорт суданка “Ендже”, два сорта сорго за зърно - “Максиред” и “Максибел”,

един сорт захарно сорго - “Шуменско сладко”, и един сорт стевия “Стела”.

Институтът провежда ежегодна научна конференция с широко международно участие, която дава възможност за ценни контакти, обмен на опит, нови идеи и полезна ко-

лаборация между учени от страната и чужбина. Ръководството на община Шумен приветства постиженията на института и подкрепя усилията на учените за утвърждаване на водещата роля на науката в този университетски град.

Земеделският институт съвместно с фирма “Българска стевия” спечели голямата награда в конкурса за иновации на Международния панаир в Пловдив “Агра 2025”. Иновационният продукт е лечебният диабетичен чай Steavia - победител в раздел “Научна дейност и разработки”.

Учените от ЗИ Шумен с колега от Институт по криобиология и хранителни технологии София патентоваха иновативен научен продукт – “Нискоглутенови бисквити”.

Научният принос в тази иновация разширява потенциала за нови творчески решения за превенция на различни заболявания, както и за производството на повече полезни за здравето на потребителя храни