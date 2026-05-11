Земеделски институт - Шумен прилага науката в създаване на уникални продукти за вашето здраве - лечебен чай Steavia и “Нискоглутенови бисквити”.
Земеделският институт в Шумен е комплексен институт към Селскостопанската академия и обхваща двете основни направления - животновъдство и растениевъдство, със съответните специализирани научни направления във всяко от тях. Научноизследователската дейност в животновъдството има за цел създаване на нови високопродуктивни породи и линии животни, усъвършенстване и съхранение на съществуващите на базата на най-новите достижения в популационната генетика, развъждане и селекция, хранене и репродукция. Учените работят по международни и национални проекти в отделните направления - свиневъдство, овцевъдство, говедовъдство и биволовъдство. Отглеждането и експерименталната дейност са съобразени с оптималните норми и редуциране замърсяването на околната среда, нови технологии и производството на качествени, здравословни и безопасни храни.
В растениевъдството научните проекти са свързани с
биологията, селекцията, семепроизводството и растителната защита. Особено място заемат растителните технологии за конвенционално и екологосъобразно земеделие, развитието на биотехнологиите и интегрираните биоекологични системи за растителна защита. Приоритетно се провеждат изследвания по интродуциране и отглеждане на стевия - сорт “Стела”, като източник на органични подсладители, заместители на бялата захар.
Институтът разработва:
- Системи за развъждане и селекция на чистопородни и хибридни животни в свиневъдството, биволовъдството, говедовъдството и овцевъдството.
- Технологии и технологични решения за изграждане и преустройство на сгради за отглеждане на биволи, говеда, свине и овце според изискванията на ЕС.
- Системи за балансирано хранене в основните подотрасли на животновъдството.
- Провежда селекция на захарно, полузахарно, кръмно и салатно цвекло, сорго за зърно и зелена маса, захарно сорго, суданка, стевия и тютюн.
- Технологии за производство на различни сортове цвекло, сорго, суданка, стевия и тютюн.
Институтът предлага:
- Обучение на докторанти по животновъдство и растениевъдство.
- Комплексно научно обслужване на фирми и земеделски производители.
- Млади разплодни животни - биволи, крави, овце и свине.
- Собствено производство на месни консерви от телешко и свинско месо, суджук и луканка от биволско месо, биволски млечни продукти - сирене и кашкавал.
- Семена от захарно и кръмно цвекло, сорго, суданка и тютюн.
- Семена, разсад и суха листна маса от стевия.
- Предоставя полезна научна и научноприложна информация под формата на консултации, семинари, курсове, информационни дни.
Земеделският институт разполага с шест специализирани
лаборатории, оборудвани със съвременна апаратура за изследванията, необходими при изпълнението на научните
проекти в двете направления.
От основаването на института досега са създадени и утвърдени 8 породи и хибриди животни. В свиневъдството:
“Дунавска Бяла” и Линия CH - “Ландрас”, хибриди “Шумен 1
и 2” и “Плевен 1”; в биволовъдството - “Българска Мурра”; в
овцевъдството - “Синтетична популация българска млечна”.
В растениевъдството са създадени 26 сорта захарно, полузахарно, кръмно и салатно цвекло, един сорт суданка “Ендже”, два сорта сорго за зърно - “Максиред” и “Максибел”,
един сорт захарно сорго - “Шуменско сладко”, и един сорт стевия “Стела”.
Институтът провежда ежегодна научна конференция с широко международно участие, която дава възможност за ценни контакти, обмен на опит, нови идеи и полезна ко-
лаборация между учени от страната и чужбина. Ръководството на община Шумен приветства постиженията на института и подкрепя усилията на учените за утвърждаване на водещата роля на науката в този университетски град.
- Земеделският институт съвместно с фирма “Българска стевия” спечели голямата награда в конкурса за иновации на Международния панаир в Пловдив “Агра 2025”. Иновационният продукт е лечебният диабетичен чай Steavia - победител в раздел “Научна дейност и разработки”.
- Учените от ЗИ Шумен с колега от Институт по криобиология и хранителни технологии София патентоваха иновативен научен продукт – “Нискоглутенови бисквити”.
Научният принос в тази иновация разширява потенциала за нови творчески решения за превенция на различни заболявания, както и за производството на повече полезни за здравето на потребителя храни