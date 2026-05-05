100-годишен юбилей празнува баба Елена от с. Михнево

100-годишен юбилей празнува с много гости, песни и богата трапеза Елена Терзиева от петричкото село Михнево.

Зам.-кметът на община Петрич Кирил Танушев поздрави от името на кмета Димитър Бръчков баба Елена по случай нейния вековен юбилей. По традиция, за 100 години житейски път, тя получи и Плакет на Община Петрич.

"Пожелаваме на Елена Терзиева здраве, спокойни дни и още много поводи за радост! Нека в нашата община има повече столетници, които да предават мъдрост, доброта и житейски пример на поколенията!", пожелаха й от общината.